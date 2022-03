Το... νέο ανέκδοτο του Αντετοκούνμπο: «Πώς ονομάζεται μια αγελάδα στο πάτωμα;» (vid)

Με περίσσια διάθεση εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη των Μπακς επί των Σίξερς, λέγοντας και ένα ανέκδοτο!

Λίγο πριν ξεκινήσει τις δηλώσεις του για το μεγάλο «διπλό» του Μιλγουόκι στην έδρα της Φιλαντέλφεια με την οποία «άγγιξε» την κορυφή της Ανατολής, ο Έλληνας σούπερ σταρ θέλησε να μοιραστεί με τους ρεπόρτερ που βρέθηκαν στην συνέντευξη Τύπου ένα ανέκδοτο.

Συγκεκριμένα ρώτησε τους παρευρισκόμενους «πώς λέμε μια αγελάδα όταν είναι στο πάτωμα;» και ενώ κανείς δεν απάντησε, είπε: «Μοσχαρίσιο κιμά». Φυσικά το εν λόγω ανέκδοτο έχει να κάνει με τις αγγλικές λέξεις συνδυάζοντας το «floor» (με την ερώτηση «What do you call a cow on the floor?») με το «ground» (σ.σ. ελληνιστί: έδαφος) προκειμένου να δώσει την απάντηση «ground beef».

