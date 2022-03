Δυσάρεστα μαντάτα για τους Σέλτικς, αφού ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, βασικός σέντερ τους, υπέστη ρήξη μηνίσκου.

Μπορεί οι Σέλτικς να κάνουν εντυπωσιακά πράγματα τον τελευταίο καιρό και να έχουν πατήσει κορυφή στην Ανατολή, ωστόσο τα νέα δεν είναι καθόλου καλά για έναν πολύ σημαντικό παίκτη τους. Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς που αποτελεί τον βασικό σέντερ της Βοστώνης υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο κατά πάσα πιθανότητα και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Οι Κέλτες πλέον καλούνται να βρουν λύσεις για τη θέση «5», αφού ξεμένουν με τον Ντάνιελ Τάις και τον βετεράνο Αλ Χόρφορντ. Φέτος ο Ουίλιαμς μετρά 10 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 2.2 μπλοκ μέσο όρο, ενώ σουτάρει με 73% εντός πεδιάς, αποτελόντας το σημείο αναφοράς για τη ρακέτα της ομάδας. Ο Ουντόκα έχει να λύσει μια πολύ δύσκολη... εξίσωση στη συνέχεια της σεζόν.

Oι Σέλτικς βρίσκονται στην πρώτη θέση της Ανατολής με 47-28 και τώρα κινδυνεύουν να χάσουν την πρωτιά.

