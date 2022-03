Ίρβινγκ για τον εμβολιασμό: «Κανείς δεν θα με σκλαβώσει, ούτε θα μου πει τι θα κάνω στη ζωή μου»! (vid)

Ο ανεμβολίας Καϊρί Ίρβινγκ έπαιξε για πρώτη φορά φέτος μπροστά στο κοινό των Νετς και σχολίασε την απόφασή του να στηρίξει την επιλογή του με κάθε κόστος.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς επισημοποίησε τις προηγούμενες ημέρες την επιστροφή του Καϊρί Ίρβινγκ στις εντός έδρας αναμετρήσεις των Μπρούκλιν Νετς, εξαιρώντας την απόφαση για τους μη εμβολιασμένους.

Ο Uncle Drew έδωσε το πρώτο παιχνίδι του στο Μπρούκλιν στην ήττα από τους Σάρλοτ Χόρνετς με 119-110 κι εν συνεχεία αναφέρθηκε στην απόφασή του να στηρίξει μέχρι τέλους την επιλογή του να μην εμβολιαστεί.

O Ίρβινγκ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το νόημα φέτος δεν ήταν απλώς να πάρω θέση (για το ζήτημα του εμβολιασμού). Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση ήταν να βεβαιωθώ ότι στέκομαι στη σωστή πλευρά, ότι στηρίζω αυτό που πιστεύω, εν προμειμένω την ελευθερία της επιλογής.

Η ελευθερία δεν είναι μια λέξη που ορίζεται επαρκώς από την κοινωνία. Έχει να κάνει με την ελευθερία που έχεις στη ζωή για να κάνεις τις επιλογές σου, χωρίς κάποιος να σου λέει τι στο καλό θα κάνεις! Υποστηρίζω την ελευθερία σε όλες τις πτυχές της ζωής μου. Δεν υπάρχει κανείς που θα με σκλαβώσει! Δεν θα μου πει κανείς τι θα κάνω με τη ζωή μου. Έτσι είμαι. Και δεν με ενδιαφέρει αν λένε πως αμαυρώνω την εικόνα μου όσοι συκοφαντούν συνεχώς το όνομά μου. Είναι πράγματα που δεν ξεχνάω».

