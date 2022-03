Ο Καϊρί Ίρβινγκ έστειλε το δικό του μήνυμα παραμονής. Δεν θέλει να αφήσει τον «τύπο με το Νο7», δηλαδή τον Κέβιν Ντουράντ.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ έχει την επιλογή της ανανέωσης του συμβολαίου του, το οποίο θα του αποφέρει $36.503.300, αν φυσικά αποφασίσει να το ενεργοποιήσει.

Αυτό άφησε να εννοηθεί στην προπόνηση των Μπρούκλιν Νετς, πριν από το ματς με τους Χιτ στο Μαϊάμι και πριν το δικό του φετινό ντεμπούτο στα εντός έδρας ματς, μετά την άρση της απαγόρευσης, επειδή είναι ανεμβολίαστος.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τον δικό μου με τον Νο7», ήταν τα λόγια του, εννοώντας φυσικά τον Κέβιν Ντουράντ.

Βέβαια, οι περισσότεροι θυμήθηκαν τις αντίστοιχες δηλώσεις του όταν φορούσε τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς και είχε τον ίδιο όρο ανανέωσης στο συμβόλαιό του. Τον οποίο δεν ενεργοποίησε και κατέληξε ως ελεύθερος στους Νετς.

Sounds like Kyrie is staying in Brooklyn for the long haul. “There’s no way I’m leaving my man seven anywhere” he says at shoot around. pic.twitter.com/TkRurd2FRr