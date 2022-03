Η εξαίρεση για τον Καϊρί Ίρβινγκ έγινε και επίσημη, με τον γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς να αποκτά ξανά δικαίωμα συμμετοχές στις αναμετρήσεις στη Νέα Υόρκη.

Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς επισημοποίησε την επιστροφή του Καϊρί Ίρβινγκ στις εντός έδρας αναμετρήσεις των Μπρούκλιν Νετς.

Ο Άνταμς ανακοίνωσε την εξαίρεση, η οποία αφορά τους επαγγελματίες αθλητές και καλλιτέχνες, με τον Ίρβινγκ να ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο πρώτο εντός έδρας ματς για φέτος, απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς, τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Μαρτίου (02:30).

Αυτό, ωστόσο, που «έκαιγε» περισσότερο τους Νετς ήταν η συμμετοχή του Ίρβινγκ στο τουρνουά play-in (αν οι Νετς δεν προλάβουν απευθείας τα playoffs) και φυσικά η παρουσία του στα playoffs, με δεδομένο πάντα να συμμετάσχουν σε αυτά.

Kyrie Irving is officially cleared to play in home games after NYC Mayor Eric Adams announced an exemption to the city’s vaccine mandate for pro athletes and performers pic.twitter.com/EDV2HsLeUw