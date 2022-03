Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μέμφις Γκρίζλις, ενώ κοντά στην επιστροφή του είναι ο Κρις Μίντλετον. Εκτός θα μείνει ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στο Μέμφις για την αναμέτρηση με τους Γκρίζλις (02:00), με τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να κρίνεται αμφίβολη.

Αιτία οι ενοχλήσεις στο γόνατο που αισθάνεται ο δύο φορές MVP και τον κράτησε εκτός και από το ματς των Μπακς απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Κόντρα στους Γκρίζλις, οι οποίοι δεν υπολογίζουν τον Τζα Μοράντ, αναμένεται να επιστρέψει ο Κρις Μίντλετον, ο οποίος έχασε τα δύο τελευταία ματς λόγω ενοχλήσεων στον αντίχειρα του αριστερού χεριού.

Εκτός της αναμέτρησης, με ενοχλήσεις στον αστράγαλο, θα μείνει ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Injury Report Update:



Probable:



Khris - Left Wrist; Soreness



Questionable:



Giannis - Right Knee; Soreness



Out:



DeAndre' - Right Knee; Surgery

Jrue - Left Ankle; Soreness