Ο Στεφ Κάρι θυμήθηκε τα παλιά, έγινε μέρος του March Madness και χάρηκε με την ψυχή του την αναμέτρηση του Γκονζάγκα με το Αρκάνσας.

Ο Στεφ Κάρι βρίσκεται εδώ και ένα διάστημα εκτός των υποχρεώσεων των Ουόριορς και... άρπαξε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του NCAA ανάμεσα στο Αρκάνσας και το Γκονζάγκα.

Έχοντας συνεργαστεί στην rookie του χρονιά στο Γκόλντεν Στέιτ (2010-11) με τον νυν βοηθό προπονητή του Αρκάνσας, Κιθ Σμαρτ, είπε να θυμηθεί... τα παλιά. Μάλιστα, έζησε κάθε δευτερόλεπτα, με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν να τον δείχνουν να σηκώνεται από την θέση του έτοιμος να μπει στο παρκέ.

Λίγο πριν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους παίκτες του Αρκάνσας, δίνοντας μικρές... συμβουλές. Αυτή η παρουσία στα αποδυτήρια μάλλον βοήθησε την ομάδα που αναδείχθηκε νικήτρια.

Το πιο ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι πως ο Κάρι διαμορφώνει μία.... παράδοση με το Γκονζάγκα, αφού στα δικά του χρόνια ως παίκτης του Ντάβιντσον τον Μάρτιο του 2008 είχε οδηγήσει σε ιστορική νίκη την ομάδα απέναντί τους πετυχαίνοντας 40 πόντους με 8/10 τρίποντα!

Got some tips on playing in @ChaseCenter from @StephenCurry30 pregame pic.twitter.com/30rADZ4C7d