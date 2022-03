Ευχάριστα νέα για τους Νετς,αφού ο Κάιρι Ίρβινγκ θα μπορεί να παίξει και στα εντός έδρας ματς των Νετς.

Η νομοθεσία της Νέας Υόρκης σχετικά με τον κορονοϊό δεν επέτρεπε στους ανεμβολίαστους παίκτες των ομάδων της πόλης να αγωνίζονται στα εντός έδρας ματς. Μάλιστα ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ερικ Άνταμς έβαλε για άλλη μία φορά απαγορευτικό πριν λίγες μέρες στις ελπίδες των Μπρούκλιν Νετς να έχουν διαθέσιμο τον Καϊρί Ίρβινγκ και στα εντός έδρας ματς.

Όμως το πράγμα αλλάζει σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο οποίος αναφέρει πως θα υπάρξουν αλλαγές στη νομοθεσία σχετικα με τον εμβολιασμό και θα σταματήσει η απαγόρευση. Αυτό σημαίνει πως ο Uncle Drew θα μπορεί να παίζει στα εντός έδρας ματς των Νετς, κάτι που μπορεί να αλλάξει όλο το σκηνικό και ενόψει play in τουρνουά και playoffs, αφού το Μπρούκλιν θα είναι η χειρότερη δυνατή επλογή για τον πρώτο γύρο για τις ομάδες με πλεονέκτημζ έδρας στην Ανατολή.

Story filed to ESPN w/ @JeffPassan: Progress toward further changes to NYC’s private-sector vaccine mandate has inspired confidence that Brooklyn’s Kyrie Irving could be back on court for home games in near future. Yankees and Mets players would be cleared before Opening Day too.