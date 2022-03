Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα χάσει το αποψινό ματς των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, λόγω των γνωστών ενοχλήσεων στο γόνατό του. Ξανά εκτός και ο Κρις Μίντλετον.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στο ματς των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς (02:00).

Αιτία το γνωστό πρόβλημα με τις ενοχλήσεις στο δεξί γόνατό του. Επόμενος αντίπαλος, μετά τους Ουίζαρντς (στο Μιλγουόκι) είναι οι Μέμφις Γκρίζλις (εκτός έδρας), τα ξημερώματα της Κυριακής (02:00).

Εκτός από τον Giannis, εκτός θα μείνει ο Κρις Μίντλετον, ο οποίος έχει ακόμα ενοχλήσεις στον αριστερό καρπό του, ο ΝτεΆντρε Μπέμπρι (που χάνει όλη τη σεζόν), αλλά και ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι που έχει υποχρεώσεις στην G-League.

Injury Report Update:



Available:



Lindell - G League - Two Way



Out:



Giannis - Right Knee; Soreness

DeAndre' - Right Knee; Surgery

Sandro - G League - Two Way

Khris - Left Wrist; Soreness