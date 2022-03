Ντουράντ: «Ο Νοβίτσκι είναι ο καλύτερος ψηλός σουτέρ ever, όχι να το λέει ο Άντονι Τάουνς για τον εαυτό του» (vid)

Ο Κεβιν Ντουράντ εξέφρασε την αντίθεσή του για τα όσα ανέφερε ο Καρλ Άντονι Τάουνς σχετικά με το ότι είναι ο καλύτερος ψηλός σουτέρ τριών πόντων!

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Μπρούκλιν Νετς έδωσε την ψήφο του στον Ντιρκ Νοβίτσκι θεωρώντας ότι είναι εκείνος ο καλύτερος ψηλός σουτέρ.

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς είχε ισχυριστεί ότι αποτελεί εκείνος τον καλύτερο ψηλό σουτέρ όλων των εποχών στο ΝΒΑ, αλλά ο Κέβιν Ντουράντ έσπευσε να... απαντήσει:

«Ο Ντιρκ (σ.σ. Νοβίτσκι) είναι ο καλύτερος ψηλός σουτέρ. Σέβομαι τον Άντονι Τάουνς αλλά όχι να λέει κάτι τέτοιο. Ελάτε τώρα...» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του KD ο οποίος συμπλήρωσε λέγοντας: «Δεν είχε αθλητικότητα ο Νοβίτσκι αλλά ήταν τόσο αποτελεσματικός. Εβλεπα τον τρόπο με τον οποίο έβγαινε για να σουτάρει και ήταν κάτι που και εγώ προσπαθούσα να αντιγράψω και να προπονηθώ πάνω σε αυτό»

"[Dirk's the] greatest big man shooter of all time. Although I respect KAT ... but for KAT to say that, come on."@KDTrey5 weighs in on this and a lot more in the latest episode of #TheETCs with @bansky out now: https://t.co/rWIAuqcKNM pic.twitter.com/UJdH4BMsxi