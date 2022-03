Οι Χόρνετς έδωσαν την ευκαιρία στον Αϊζάια Τόμας και τον κράτησαν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Δεν τα παράτησε ο Αϊζάια Τόμας, επέμενε, δεν σταμάτησε να προσπαθεί και οι Χόρνετς που έψαχναν ένα γκαρντ του έδωσαν την ευκαιρία. Ο θαυματουργός κοντός θα μείνει στη Σάρλοτ μέχρι το τέλος της σεζόν, θέλοντας να βοηθήσει την ομάδα να μπει στα playoffs και εκεί να κάνει ότι καλύτερο μπορεί.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των... σφηκών, μετρώντας 9 πόντους και 2.2 ασίστ μέσο όρο, ενώ σουτάρει με 45% στα τρίποντα.

Ένας παίκτης που δεν σταματά ποτέ να ψάχνει την ευκαιρία του για μια θέση στα ρόστερ των ομάδων του ΝΒΑ. Στους Σέλτικς είχε κάνει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, όταν λατρευόταν από το κοινό της Βοστώνης.

Hornets are signing Isaiah Thomas for the rest of the season, per @ShamsCharania



Welcome back IT 👏 pic.twitter.com/QUkY95W318