Τάουνς και Τέιτουμ οι παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ

Οι Καρλ Άντονι Τάουνς και Τζέισον Τέιτουμ αποτελούν τους καλύτερους παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ!

Συγκεκριμένα ο Άντονι Τάουνς ήταν εντυπωσιακό την εβδομάδα 14-20 Μαρτίου, σημειώνοντας μάλιστα και ρεκόρ καριέρας με τους 60 πόντους του κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Σε αυτό το διάστημα οδήγησε τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο 3/3 έχοντας κατά μέσο όρο με 38,3 πόντους, 12 ριμπάουντ, σουτάροντας με 60% στα τρίποντα. Αποτέλεσμα; Να πάρει τον τίτλο του καλύτερου παίκτη στην Περιφέρειας της Δύσης.

Αντίστοιχα, το MVP της Ανατολής για την ίδια εβδομάδα κατέληξε στα χέρια του Τζέισον Τέιτουμ! Ο σούπερ σταρ των Μπόστον Σέλτικς ηγήθηκε της ομάδας του για το 3-0 έχοντας από τη πλευρά του 29,3 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

