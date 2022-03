Τα επιτεύγματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο; Αμέτρητα. Τα ρεκόρ του; Ένα σωρό. Όπως και αυτό που του δίνει τα πρωτεία στην ιστορία του ΝΒΑ αναφορικά με τους αριθμούς του την τελευταία τετραετία.

Μπορεί ο Έλληνας σούπερ σταρ να μένει στο παρκέ για λιγότερα από 33 λεπτά κατά μέσο όρο στο παρκέ τα τέσσερα τελευταία χρόνια, αλλά το γεγονός αυτό δεν τον... εμποδίζει καθόλου να «γεμίζει την στατιστική του! Είναι χαρακτηριστικό ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε σύνολο 300 παιχνιδιών (σ.σ. έως και τις 21/3) έχει κατά μέσο όρο 28,6 πόντους, 12,3 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ ανά 32:42 λεπτά συμμετοχής.

Αν μη τι άλλο... εντυπωσιακά νούμερα! Όπως εντυπωσιακό είναι και το ρεκόρ που έχει καταφέρει να «γράψει» με αυτές τις επιδόσεις! Συγκεκριμένα είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει τέσσερις σερί σεζόν με τουλάχιστον 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε λιγότερο από 33 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι!

Και να 'ταν μόνο αυτό; Επιπλέον είναι ο μοναδικός παίκτης συνολικά στο ΝΒΑ τα τέσσερα τελευταία χρόνια που έχει καταφέρει να σημειώσει αυτά τα νούμερα στην στατιστική του!

Φέτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει κατά μέσο όρο 29,3 πόντους, 11,4 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ, σουτάροντας με 55% εντός παιδιάς, 31% στα τρίποντα και 72% στις βολές.

There have been four 27/10/5 seasons in the last four years. All of them belong to Giannis.



There have been four 27/10/5 seasons in 33 MPG or lower in NBA history. All of them belong to Giannis.



FREAK. pic.twitter.com/gSNBTa1TvH