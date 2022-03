Ο Λεμπρόν θυμήθηκε το πρώτο του καλάθι: «Περίμενα ότι θα ήταν με κάρφωμα ή με layup» (vid)

Με αφορμή το... προσπέρασμα στον Καρλ Μαλόουν στην 2η θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών, ο Λεμπρόν Τζέιμς γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε το πρώτο του καλάθι.

Συγκεκριμένα ήταν η πρεμιέρα του πρωταθλήματος για την σεζόν 2003-2004, όταν οι Καβαλίερς είχαν ταξιδέψει στο Σακραμέντο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους Κινγκς.

Ο Λεμπρόν σκόραρε στο 4ο λεπτό και «έγραψε» το 6-7 με τζαμπ σουτ από τη γωνία, με τον ίδιο να γυρίζει τον χρόνο πίσω στο ντεμπούτο του και να θυμάται το παρθενικό του καλάθι στο ΝΒΑ.

«Κατάφερα να πάρω τη σωστή θέση ώστε να υποδεχθώ τη μπάλα, να κάνω προσποίηση και να σκοράρω με τζαμπ σουτ από τη γωνία, ακριβώς μπροστά από τον πάγκο της ομάδας μου. Περίμενα ότι οι πρώτοι μου πόντοι θα ήταν με κάρφωμα ή layup ή με βολή. Όχι όμως με τζαμπ σουτ» ήταν το σχόλιο που έκανε ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Για την... ιστορία, οι Καβαλίερς είχαν γνωρίσει την ήττα σε εκείνο το παιχνίδι με 106-92 και ο Λεμπρόν είχε 25 πόντους, 9 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα. Κι όλα αυτά στο ντεμπούτο του, όντας μόλις 19 ετών. Πλέον χρειάζεται άλλους 1.441 πόντους για να ξεπεράσει και τον Καρίλ Αμπντούλ Τζαμπάρ ο οποίος κατέχει την πρωτιά με 38.387 πόντους καριέρας.

Now the game's 2nd-highest scorer of all-time, @KingJames looks back on his very first bucket in the NBA 👑 pic.twitter.com/02PZ34hruJ