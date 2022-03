Ευχάριστα νέα για τους Μπουλς, αφού την επόμενη εβδομάδα επιστρέφει στη δράση ο Πάτρικ Ουίλιαμς.

Οι Μπουλς δεν περνούν την καλύτερη περίοδο τους και σίγουρα η κάθε επιστροφή παίζει τον ρόλο της για το rotation του Μπίλι Ντόνοβαν. Ο φόργουορντ των... ταύρων Πάτρικ Ουίλιαμς βρίσκεται πλέον στην θυγατρική της ομάδας στη G-League, τους Windy City Bulls και στόχος του Σικάγο είναι να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της μεγάλης ομάδας την επόμενη εβδομάδα

Μετράμε αντίστροφα λοιπόν για το comeback του 20χρονου power forward, ο οποίος έλειπε από τον περασμένο Οκτώβρη λόγω επέμβασης στον καρπό.

Έτσι αναμένεται να δώσει πάλι λύσεις στο «4», εκεί όπου πλέον ξεκινά ο σταρ ΝτεΡόζαν και από πίσω έρχονται οι Tρόι Μπράουν και Ντέρικ Τζόουνς τζούνιορ. Φέτος πρόλαβε να παίξει σε μόλις 5 ματς πριν τραυματιστεί και είχε 6.6 πόντους και 2.2 ριμπάουντ ανά 25 λεπτά συμμετοχής.

Το Σικάγο βρίσκεται στην 5η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 41-28, ενώ κάποτε έφτασε και στην πρώτη θέση με εντυπωσιακές εμφανίσεις.

