Το ΝΒΑ περνάει και πάλι τα σύνορα και θα φτάσει μέχρι το Τόκιο, όπου οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς θα δώσουν δύο ματς προετοιμασίας για τη σεζόν 2022-2023.

Ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ είχε μιλήσει για την επιστροφή της λίγκας σε άλλες χώρες, πλην των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι αυτό πρόκειται να συμβεί σε αναμετρήσεις προετοιμασίας και όχι για αγώνες κανονικής περιόδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς των Στεφ Κάρι, Κλέι Τόμπσον και Ντρέιμοντ Γκριν και οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς θα ταξιδέψουν μέχρι το Τόκιο, για δύο αναμετρήσεις, στην preseason της σεζόν 2022-2023, στην «Σαϊτάμα Σούπερ Αρένα».

Τα δύο ματς θα διεξαχθούν στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου. Θα είναι το 15ο και το 16 ματς ομάδων του ΝΒΑ στην Ιαπωνία.

Το τελευταίο ματς στη «χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου» έγινε το 2019 όταν οι Χιούστον Ρόκετς αντιμετώπισαν τους πρωταθλητές εκείνης της χρονιάς, τους Τορόντο Ράπτορς.

