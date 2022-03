Η απίθανη ιστορία του Χάιλαντ: Οι πυροσβέστες που του είχαν σώσει τη ζωή, τον συνάντησαν ξανά στο ΝΒΑ (vid)

Ο Μπόουνς Χάιλαντ είχε την τιμητική του στο ματς των Νάγκετς στη Φιλαντέλφεια καθώς βρέθηκαν 600 με 700 άνθρωποι από την γενέτειρα πατρίδα του στο Ντέλαγουερ, όπως επίσης και οι πυροσβέστες που του είχαν σώσει τη ζωή πριν από τέσσερα χρόνια.

Μπορεί πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα τα φώτα να ήταν στραμμένα στους δύο από τους υποψήφιους MVP της σεζόν, τον Τζοέλ Εμπίντ και τον Νίκολα Γιόκιτς ωστόσο εκείνος που είχε την... δική του ιστορία δεν ήταν άλλος από τον Μπόουνς Χάιλαντ των Ντένβερ Νάγκετς!

Ο 22χρονος γκαρντ όχι μόνο αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα του αγώνα και δη στην τελευταία περίοδο με αποτέλεσμα να φτάσει η ομάδα του σε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη και τον ίδιο να έχει 21 πόντους με 4/9 τρίποντα, αλλά είχε και τις... δικές του επισκέψεις στο «Wells Fargo Center».

Συγκεκριμένα κατάγεται από το Ουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, μια πόλη μόλις 50 χιλιόμετρα από τη Φιλαντέλφεια. Οπότε ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για γνωστούς, φίλους και συγγενείς να βρεθούν στο γήπεδο και να τον παρακολουθήσουν από κοντά. Ανάμεσα στους 600 με 700 ανθρώπους ήταν και οι πυροσβέστες που του είχαν σώσει τη ζωή του 2018!

Το σπίτι το οποίο έμενε είχε τυλιχθεί στις φλόγες και είχε χρειαστεί η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής δύναμης. Μάλιστα είχε πηδήξει από τον δεύτερο όροφο προκειμένου να σωθεί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Οι πυροσβέστες τον είχαν απομακρύνει έγκαιρα από τον σημείο της πυρκαγιάς, όπως επίσης και τον αδερφό του. Δυστυχώς δεν πρόλαβαν να κάνουν ίδιο με την γιαγιά του και τον ξάδερφό του, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους.

Οι «σωτήρες» του Χάιλαντ βρέθηκαν στο γήπεδο προκειμένου να δουν από κοντά τον 21χρονο Χάιλαντ, ενώ και του έκαναν δώρο μια μπλούζα από το Πυροσβεστικό Σώμα του Ούιλμινγκτον. Στη συνέχεια ο παίκτης των Νάγκετς φωτογραφήθηκε με όλους τους γνωστούς και τους φίλους οι οποίοι με τη σειρά τους βρέθηκαν στην Φιλαντέλφεια.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο Χάιλαντ ξέσπασε στα κλάματα μιλώντας για τους πυροσβέστες και δη για το γεγονός ότι επέστρεψε κοντά στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε.

After a reporter asked about the Wilmington fire department who came to the game for Bones Hyland, he got emotional:



Bones lost family members to a fire in 2018.



So much heart and raw emotion from the 21-year old.



Bright future ahead of him.

The firefighters and first responders that saved @BizzyBones11 and his brother's life from a house fire in 2019 come out to support him in tonight's game. They also came to present him with his own custom Wilmington Fire Department jacket.

Such a special moment.



Such a special moment. pic.twitter.com/LfWEGqgPAF March 14, 2022

Και το ευχαριστώ του Χάιλαντ στο τουίτερ

Undescribable Feeling… ❤️ thanks for rescuing me & my family.. 🙌🏽

— Bones Hyland (@BizzyBones11) March 14, 2022