Οι Λέικερς επέτρεψαν στον αντίπαλο να βάλει 140 πόντους για 2η φορά μέσα στη σεζόν, γράφοντας αρνητική ιστορία.

Καθόλου καλά δεν πάει η σεζόν που διανύουμε για τους Λέικερς, οι οποίοι παλεύουν να μπουν στο play in τουρνουά και απογοητεύουν με τις εμφανίσεις.

Κόντρα στους Σανς γνώρισαν άλλη μια ήττα σε ένα ματς που δέχθηκαν 140 πόντους. Αυτή ήταν και η δεύτερη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο μέσα στην αγωνιστική περίοδο 2021-22. Έτσι ισοφάρισαν τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ιστορία των λιμνάνθρωπων για μια σεζόν. Μόνο τη σεζόν 2013-14 είχαν επιτρέψει παραπάνω 140άρες (3 φορές).

Σίγουρα οι Λέικερς θα πρέπει να βελτιωθούν ενόψει των τελευταίων ματς της regular season, αν δεν θέλουν να χάσουν το τρένο του play in τουρνουά. Πάντως η χημεία αγνοείται για την ομάδα του ΛεΜπρόν και του Βόγκελ, η οποία καλείται να βρει λύσεις και χρόνος δεν υπάρχει.

