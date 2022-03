Έκπληκτος ο Πι Τζέι Τάκερ με την άνοδο στην τιμή της βενζίνης

Η εκτόξευση στην τιμή των καυσίμων παγκοσμίως έχει προβληματίσει και τους... NBAers όπως για παράδειγμα τον Πι Τζέι Τάκερ!

Ο άλλοτε παίκτης του Άρη τη σεζόν 2010-11 και πρωταθλητής πέρυσι με τους Μιλγουόκι Μπακς δεν έμεινε... ανεπηρέαστος από την τιμή της βενζίνης.

Η ενεργειακή κρίση που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εκτοξεύσει στα ύψη την τιμή των καυσίμων, με τον Πι Τζέι Τάκερ να... εκφράζει τον προβληματισμό του και να στέλνει... μήνυμα στον συμπαίκτη του, Τζίμι Μπάτλερ.

Ο λόγος; Πλήρωσε 122 δολάρια για σχεδόν 25 γαλόνια βενζίνης. Δηλαδή 111 ευρώ για 94 λίτρα. Και πάλι... πολύ φθηνή για τα δικά μας δεδομένα καθώς αντιστοιχεί σε 1,18 ευρώ το λίτρο.

Όσο για τον δικό του μισθό; Μόλις... 7 εκατομμύρια δολάρια τη φετινή σεζόν και άλλα 7.350.000 την επόμενη χρονιά.

PJ Tucker is fed up with the new gas prices 😅 pic.twitter.com/L9sLZRvfFD