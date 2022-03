Ο Ντόντσιτς «πάτησε» στην 10άδα των σκόρερ στο Ντάλας και ο Κιντ απόρησε: «Κιόλας;» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς, με... τρεισήμισι σεζόν στην καριέρα του στο ΝΒΑ κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στην 10η θέση των καλύτερων σκόρερ των Μάβερικς προκαλώντας και την έκπληξη του προπονητή του!

Πριν από την αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς με την Γιούτα Τζαζ, ο Σλοβένος σούπερ σταρ είχε... προλάβει να σημειώσει 6.450 πόντους στην regular season (26,1 κατά μέσο όρο) και ήθελε άλλους 15 προκειμένου να προσπέρασει τον Τζέι Βίνσεντ στην 10η θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών στους Μαβς.

Ουσιαστικά ήταν... ζήτημα χρόνου να το καταφέρει. Και το κατάφερε. Κόντρα στους «Μορμόνους» πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση με 35 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ με αποτέλεσμα να φτάσει στους 6.485 πόντους και να «πατήσει» στην 10η θέση της λίστας! Όταν ρωτήθηκε σχετικά για αυτό το επίτευγμα ο Τζέισον Κιντ, δεν έκρυψε την έκπληξη: «Κιόλας; Υπάρχουν σπουδαίοι σκόρερ σε αυτήν την λίστα. Και το έχει καταφέρει σε λιγότερες από τέσσερις σεζόν! Είναι εντυπωσιακό. Είναι σπουδαίος...»

Επόμενοι που θα προσπαθήσει να προσπεράσει έως το τέλος της regular season αν διατηρήσει τον φετινό μέσο όρο που φτάνει τους 27,7 πόντους; Ο Τζος Χάουαρντ στην 9η θέση έχει 6.614 πόντους ενώ ο Σαμ Πέρκινς 6.766 πόντους στην 8η θέση

Η αντίδραση του Τζέισον Κιντ

Jason Kidd's reaction to Luka Doncic moving up to 10th All Time Scoring list tonight was... "Already?!"@dallasmavs | #MFFL | @luka7doncic pic.twitter.com/s1UZ0qqpm9