Ο Τζάρετ Άλεν τραυματίστηκε στο παιχνίδι απέναντι στους Ράπτορς με το κάταγμα στο δάχτυλο να τον κρατά «καθηλωμένο» εκτός παρκέ για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Η ατυχία με τους τραυματισμούς στις τάξεις των Καβαλίερς φαίνεται να μην έχει σταματημό. Μετά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κόλιν Σέξτον, Ρίκι Ρούμπιο και Κάρις ΛεΒέρτ, το Κλίβελαντ θα πρέπει να ζήσει για άγνωστο διάστημα με την απουσία του Τζάρετ Άλεν.

Λίγο μετά την πρώτη του συμμετοχή σε All -Star Game και αγωνιζόμενος απέναντι στους Ράπτορς, ο 23χρονος σέντερ τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο παρκέ.

Αφότου ο Άλεν βγήκε αρχικά από το παιχνίδι στο δεύτερο δωδεκάλεπτο μετά από χτύπημα στον τετρακέφαλο, ο Σαμς Τσαράνια προχώρησε σε ανάρτηση και ανέφερε ότι ο σέντερ των Καβαλίερς είχε υποστεί κάταγμα στο δάχτυλο και θα μείνει εκτός επ'αόριστον.

Την φετινή σεζόν ο Άλεν έχει 16.3 πόντους, 10.9 ριμπάουντ και 1.3 μπλοκ κατά μέσο όρο στο ΝΒΑ και είναι από τα βασικά «κλειδιά» της επιτυχημένης πορείας των Καβαλίερς...

Allen also got kneed in the quad tonight during Cleveland’s win over Toronto, but was diagnosed with a broken finger that will now require further evaluation and sideline the star center. https://t.co/cxXy2MaBia