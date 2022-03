Ο Ζάιον Ουίλιαμσον έπειτα από δύο μήνες στο Πόρτλαντ για θεραπείες στο πόδι του, είναι έτοιμος να επιστρέψει στις υποχρεώσεις των Πέλικανς αφού αρχικά ενσωματωθεί στις προπονήσεις.

Η απουσία του Ζάιον Ουίλιαμσον από τα παρκέ του ΝΒΑ μοιάζει να οδεύει προς το τέλος της. Το Νο1 του Draft του 2019 δεν έχει αγωνιστεί ακόμη σε αυτή τη σεζόν, ωστόσο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που βγαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι πλέον έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις των Πέλικανς.

Μετρώντας, παράλληλα, αντίστροφα για την μεγάλη επιστροφή παρά το... σίριαλ που είχε δημιουργηθεί σχετικά με την περίπτωσή του. Ο Ζάιον βρισκόταν στο Πόρτλαντ από τις 6 Ιανουαρίου ακολουθώντας αγωγή για τον πόνο που ένιωθε στο πόδι του. Φαίνεται πως πλέον έχει ξεπεράσει και αυτό το πρόβλημα με τους γιατρούς να του δίνουν το «πράσινο φως».

Την είδηση γνωστοποίησε ο δημοσιογράφος Σαμς Τσαράνια που δήλωσε πως είναι σε κατάσταση να ενσωματωθεί στις προπονήσεις.

Μάλιστα, αυτή η επιστροφή έρχεται σε ένα σημείο όπου οι Πέλικανς έχουν κάνει... γερό comeback μετά την διακοπή από το All Star Game.

