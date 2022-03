Ένα απίθανο περιστατικό είδαμε στο ματς των Θάντερ με τη Μινεσότα.

Οι Θάντερ βρισκόντουσαν στην επίθεση, όμως έχασαν τη μπάλα, με τη Μινεσότα να τρέχει στον αιφνιδιασμό. Όμως η ταχύτητα της φάσης... εξέθεσε και τους ανθρώπους της Οκλαχόμα. Οι άνθρωποι που σκουπίζουν το παρκέ είχαν μπει μέσα και δεν πρόλαβουν να βγουν με αποτέλεσμα να εμποδίσουν την προσπάθεια του Μακλόγκλιν, ο οποίος αστόχησε, με τον εκφωνητή να ζητά τεχνική ποινή. Πάντως οι λύκοι πέρασαν σαν σίφουνες από την Οκλαχόμα.

Δείτε τη φάση που σπάνια συναντάμε

Oklahoma City Thunder couldn't stop Timberwolves on their own, so they got their mop-up crew to help 😆



