Ευχάριστα νέα για τους Χιτ, αφού ο Βίκτορ Ολαντίπο επιστρέφει στη δράση τη Δευτέρα 7 Μάρτη.

Από τον Μάη που πέρασε ο Βίκτορ Ολαντίπο βρίσκεται στα πιτς, αφού είχε υποβληθεί σε εγχείρηση τετρακέφαλου.

Πλέον ο πρώην παίκτης των Μάτζικ και των Πέισερς μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση και οι Χιτ χαμογελούν δύο φορές All-Star δεν έχει παίξει από τις 8 Απριλίου 2021. Tη σεζόν που πέρασε, έπαιξε 31 ματς σε Πέισερς, Ρόκετς και Χιτ, έχοντας 19.8 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, Ολαντίπο αναμένεται να επιστρέψει τη Δευτέρα 7 Μάρτη απέναντι στους Ρόκετς. Ουσιαστικά το Μαϊάμι περιμένει να τον θαυμάσει με τη φανέλα του, αφού πριν τραυματιστεί, είχε προλάβει να παίξει μόλις 4 ματς.

Θα δώσει λύσεις ως point guard και shooting guard, προσφέροντας ανάσες σε Λάουρι, Χίρο και Βίνσεντ στο «1» και Ρόμπινσον στο «2».

Victor Oladipo and the Miami Heat plan for the two-time All-Star to make his season debut on Monday against the Houston Rockets, sources tell @TheAthletic @Stadium.