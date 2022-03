Λούκα Ντόντσιτς και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν εντυπωσίασαν τον Φλεβάρη και αναδείχθηκαν παίκτες του μήνα.

ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και Λούκα Ντόντσιτς διανύουν εκπληκτική σεζόν και ειδικά τον Φλεβάρη έκαναν... όργια. Αυτές οι υπέροχες εμφανίσεις ήταν αρκετές για να τους κάνουν να αναδειχθούν παίκτες του μήνα.

Ο ηγέτης των Μπουλς είχε 34.2 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ κατά μέσο όρο, οδηγώντας το Σικάγο σε ρεκόρ 8-5. Από την πλευρά του ο σταρ των Μάβερικς μέτρησε 34.7 πόντους, 10.3 ριμπάουντ και 8.8 ασίστ, με το Ντάλας να κάνει 7 νίκες και 3 ήττες μέσα στον Φλεβάρη.

Δύο παίκτες που μαγεύουν κόσμο με τα φετινά κατορθώματα τους, με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν μάλιστα να είναι ανάμεσα στα φαβορί για το βραβείο του MVP της σεζόν και να κάνει τους Μπουλς μετά από πολλά χρόνια να ονειρεύονται και πάλι την κορυφή.

Other nominees...



West: Devin Booker (PHX), Nikola Jokić (DEN), Ja Morant (MEM) and Karl-Anthony Towns (MIN)



East: Bam Adebayo (MIA), Jarrett Allen (CLE), Wendell Carter Jr. (ORL), Joel Embiid (PHI) and Pascal Siakam (TOR) https://t.co/UeHKUY58r5