Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τον Νίκολα Γιόκιτς. Και τον θρυλικό Ουίλτ Τσάμπερλεϊν. Και πλέον διαθέτει το υψηλότερο PER στην ιστορία του ΝΒΑ!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαντάζει ασταμάτητος. Πολλές φορές είναι. Και καταρρίπτει ρεκόρ που άλλοτε φάνταζαν άπιαστα. Το τελευταίο που πέρασε στην κατοχή του είναι από τα ελάχιστα μεταβλητά.

Αφορά το PER (Player Efficiency Rating), το σύστημα αξιολόγησης που έχει δημιουργηθεί για να κρίνει την απόδοση ενός παίκτη και την επιρροή που μπορεί να ασκήσει σε ένα ματς. Πώς προκύπτει αυτό; Μέσα από έναν πολύπλοκο μαθηματικό τύπο, ο οποίος χρησιμοποιεί κυρίως τους πόντους που σημειώνει ανά λεπτό σε σχέση με τις κατοχές .

Σύμφωνα με το Stat Muse, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διαθέτει όχι μόνο το υψηλότερο PER της φετινής σεζόν, αλλά και αυτό όλων των εποχών!

Αυτό ήταν στα χέρια του Νίκολα Γιόκιτς για λίγο καιρό, όμως πλέον πέρασε σε αυτά του Giannis. Από έναν MVP σε έναν άλλον.

Ο Giannis έχει πλέον 32.2 πόντους αξιολόγησης, με τον θρυλικό Ουίλτ Τσάμπερλεϊν να ακολουθεί με 32.1 τη σεζόν 1961-1962 και τον Γιόκιτς να έχει 32 PER.

Nikola Jokic no longer has the highest PER season of all time. It’s now Giannis.



32.2 PER — Giannis this season

32.1 PER — Wilt in 1961-62

32.0 PER — Nikola Jokic this season pic.twitter.com/jl1CDGOznD