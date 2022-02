Εμπίντ-Χάρντεν-Μάξεϊ: «Εκτελούν» χωρίς σταματημό και γράφουν ιστορία (vid)

Οι Εμπίντ, Χάρντεν και Μάξεϊ κάνουν... παπάδες στα δύο πρώτα ματς, πετυχαίνοντας τη δεύτερη κορυφαία επίδοση της ιστορίας

Οι Σίξερς μετρούν 2 στα 2 με τον Χάρντεν στο παρκέ, αφού ο Μούσιας δείχνει πως... κόλλησε έξοχα στην ομάδα. Ο Τζέιμς συνεργάζεται άψογα και με τους Τζοέλ Εμπίντ και Ταϊρίς Μάξεϊ, συνθέτοντας μια εντυπωσιακή τριάδα.

Η Φιλαδέλφεια πήρε τα σκαλπ των Νικς και των Τίμπεργουλβς και η υπέροχη τριάδα τους μέτρησε συνολικά 176 πόντους. Έτσι πέτυχε την δεύτερη καλύτερε επίδοση της ιστορίας μετά τους 193 πόντους των Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Πολ Αρίζιν και Γιορκ Λαρίζ το 1961.

Ο Εμπίντ πέτυχε 71 πόντους στα δύο ματς, ο Χάρντεν είχε 56 πόντους και ο Μάξεϊ μέτρησε 51. Η Φιλαδέλφεια παρουσιάζεται ανεβασμένη τον τελευταίο καιρό, μετρώντας 5 νίκες σε 6 ματς και ο ερχομός του Χάρντεν δείχνει να έχει θετικό αντίκτυπο μέχρι στιγμής. Mάλιστα ο Χάρντεν έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Κρις Πολ με 25+ πόντους, 10+ ριμπάουντ, 15+ ασίστ και 5+ κλεψίματα σε 2 ματς από τη σεζόν 1973-74.

Ο Μούσιας έχει... ξανανιώσει μετά την αμφισβήτηση στο Μπρούκλιν και οι Σίξερς θα παλέψουν για ένα εξαιρετικό πλασάρισμα στα playoffs. Είναι τρίτοι με ρεκόρ 37-23, ενώ στην κορυφή συναντάμε το Mαϊάμι έχει 40-21.

