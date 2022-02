Γίνεται να έχει κάποιος 14/14 και bonus ένα trick shot, όλα... άγγιχτα; Στεφ Κάρι η απάντηση (vid)

Ο Στεφ Κάρι όσο πάει και το... τερματίζει. Αυτή τη φορά ευστόχησε σε 15 σερί σουτ, τα τέσσερα εκ των οποίων από το logo εντελώς.... άγγιχτα!

Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί: «Nothing but net»!

Πριν από το παιχνίδι των Ουόριορς με τους Μάβερικς όπου ο Λούκα Ντόντσιτς φρόντισε να... χαλάσει το εορταστικό κλίμα, ο Στεφ Κάρι έδωσε ένα ακόμα pre game show!

Πώς; Έχοντας 14/14 σουτ και τη μπάλα να καταλήξει απευθείας στο διχτάκι, χωρίς να κάνει την παραμικρή αναπήδηση στη στεφάνη.

Last but not least το trick shot που επιχείρησε. Και πάλι. Άγγιχτο!