Καντέρ σε Πούτιν: «Ας προχωρήσουμε στο σημείο που πυροβολείς τον εαυτό σου σαν δειλός»

Ο Ενές Καντέρ έκανε ευθεία επίθεση στον «σατανικό» Βλαντιμίρ Πούτιν, καλώντας τον αυτοκτονήσει σε ένα καταφύγιο, όπως είχε κάνει ο Αδόλφος Χίτλερ.

Η φωτογραφία που διάλεξε ο Ενές Καντέρ είναι δεικτική. Ένα λευκό περιστέρι, με ένα κλαδί ελιάς στο στόμα, πετάει, αφού πρώτα έχει λερώσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν!

Ο Τούρκος σέντερ, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στην Ελβετία για συναντήσεις με τα Ηνωμένα Έθνη, έγραψε λίγα λόγια, μα εξαιρετικά «αιχμηρά», μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις εξελίξεις που τρέχουν με... χίλια, κάθε ώρα που περνάει.

«Σατανικέ Πούτιν, ας προχωρήσουμε στο σημείο όπου πυροβολείς τον εαυτό σου σε ένα καταφύγιο σαν δειλός», μία ευθεία αναφορά στο τέλος που έδωσε στη ζωή του ο Αδόλφος Χίτλερ στις 30 Απριλίου του 1945.

Δείτε το post του Καντέρ:

Evil Putin,

Let’s speed up to the part where you shoot yourself in a bunker like a coward. pic.twitter.com/gUWEIvpP4o