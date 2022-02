O Τζα Μοράντ συνεχίζει να... τρελαίνει το ΝΒΑ με τις εμφανίσεις του.

Έπαιξε με μία από τις καλύτερες ομάδες του ΝΒΑ και σε μία από τις δυσκολότερες έδρες της λίγκας και δεν πτοήθηκε. Ο Τζα Μοράντ έκανε πράματα και θάματα μέσα στο Σικάγο, υπογράφοντας το μεγάλο διπλό των Γκρίζλις. Ο ηγέτης των Γκρίζλις είχε 46 πόντους (ρεκόρ καριέρας), αρκούδες νίκησαν με 116-110 και εκείνος έγραψε ιστορία.

Ο σταρ του Μέμφις πλέον κατέχει το ρεκόρ πόντων στην ιστορία της ομάδας σε ματς της regular season, αφού ποτέ κανείς στο παρελθόν δεν έφτασε σε τέτοια επίδοση. Επίσης ήταν η πέμπτη 40άρα μέσα στη σεζόν για τον Τζα, ενώ στο παρελθόν παίκτης των αρκούδων δεν είχε φτάσει ούτε τις δύο.

Ο Μοράντ αποτελεί τον franchise player των Γκρίζλις, τον ακρογωνιαίο λίθο της ομάδας και οι Γκρίζλις με αυτον ηγέτη ονειρεύονται μεγαλεία, τα οποία δεν είχαν ποτέ ξανά στο παρελθόν. Ο Τζα ήρθε για να μείνει και σε κάθε του εμφάνιση, αφήνει με το στόμα ανοιχτό συμπαίκτες και αντιπάλους με τα... μαγικά που κάνει στο παρκέ.

Ja Morant had 46 points to lead the Grizzlies over the Bulls, 116-110.



His 46 points are the most in a regular season game in Grizzlies history.



It's also Morant's 5th 40-point game this season. No Grizzlies player before him had ever had multiple in a season. pic.twitter.com/t7fFEMnrUQ