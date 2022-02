Ο Γκόραν Ντράγκιτς θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς στην αναμέτρηση απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς (ξημερώματα Κυριακής, 27/2, 03:30).

Ο Γκόραν Ντράγκιτς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα, τους Μπρούκλιν Νετς, στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας της Νέας Υόρκης, εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένουν οι Κέβιν Ντουράντ, Τζο Χάρις και Μπεν Σίμονς. Στην αρχική ενημέρωση ο Ντράγκιτς κρίνονταν αμφίβολος, ωστόσο πλέον ο Σλοβένος έλαβε το «πράσινο φως» της συμμετοχή του.

Για τον χρόνο του Ντράγκιτς όλα θα εξαρτηθούν από το πως αισθάνεται ο ίδιος.

Όσο για τους Μπακς; Εκτός από τους τραυματίες Μπρουκ Λόπεζ και Πατ Κόνατον, ενώ ο Τζορτζ Χιλ είναι αμφίβολος λόγω ενοχλήσεων στον αυχένα.

