Αϊζάια Τόμας: «Βρέθηκα κοντά σε ελληνική ομάδα, στo Ηall Of Fame o Γιάννης» (vid)

Ο θρύλος των Πίστονς και του ΝΒΑ, Αϊζάια Τόμας μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τις συζητήσεις που είχε με ελληνική ομάδα στο παρελθόν.

Είναι θρύλος του ΝΒΑ, ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία των Πίστονς, μέλος του θρυλικού TOP 75 του ΝΒΑ και κάτοχος δύο πρωταθλημάτων με το Ντιτρόιτ. Οι Bad Boys μάλιστα τοτε... έδειραν τον Τζόρνταν μπασκετικά και τον προετοίμασαν να γίνει πρωταθλητής στα επόμενα χρόνια.

Ο Ζeke μίλησε στην εκπομπή Pick n Roll του Cosmote TV και στάθηκε στον Γιάννη Αντεκούνμπο και τις συζητήσεις που είχε με ελληνική ομάδα στο παρελθόν.

Ο Αϊζάια Τόμας αρχικά μίλησε για το γεγονός πως είναι Hall Of Famer, τονίζοντας πως κανείς δεν ξυπνά με τη σκέψη πως θα μπει στο Hall Of Fame όταν τον επιλέγουν στο ΝΒΑ. Στη συνέχεια μίλησε για τον Greek Freak. «Θα μπει στο Hall Of Fame. Μιλώντας για τον Γιάννη και το τι είναι ικανός να κάνει σε επίπεδο ωριμότητας, ανάπτυξης, διάθεσης για δουλειά, βλέπεις που έχει φτάσει. Έγινε MVP και μετά πρωταθλητής. Εμπνέει, είναι φαινόμενο. Επίσης στο πως στέκεται στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν παίρνει απόσταση επειδή βρίσκεται σε μια χώρα που δεν είναι δική του, αλλά εκπροσωπεί όλο τον κόσμο», ανέφερε o Tόμας.

Για τις συζητήσεις που είχε τη σεζόν 1993-94 να έρθει στην Ελλάδα, απάντησε: «Είχαμε συζητήσεις για να έρθω να παίξω στην Ελλάδα, βρέθηκα κοντά. Αλλά ασχολήθηκα με την ιδιοκτησία των Ράπτορς. Αν δεν γινόταν αυτό, τότε πιθανότατα θα ερχόμουν στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι όμως με ποια ομάδα είχα τις συζητήσεις».