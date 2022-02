Oι Μπακς ενίσχυσαν την περιφέρεια τους με την απόκτηση του Τζεβόν Κάρτερ.

Δεν γινόταν να μείνουν χωρίς ενίσχυση οι Μπακς, αφού ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο αποτελεί παρελθόν και ο Πατ Κόνατον είναι στα... πιτς. Τα... ελάφια σχεδιάζουν να υπογράψουν τον Τζεβόν Κάρτερ σύμφωνα με το ESPN. Ο Κάρτερ θα αποχωρήσει από το Μπρούκλιν, το οποίο απέκτησε τον Γκόραν Ντράγκιτς.

Ο Κάρτερ έπαιζε 12 λεπτά ανά ματς φέτος στους Νετς, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Γκρίζλις και Σανς. H θέση του είναι point guard.

Τη σεζόν που διανύουμε, είχε 3.6 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Νετς, ενώ σούταρε με 33% τρίποντα και 33% εντός πεδιάς.

