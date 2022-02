Ντόντσιτς: «Ο Τζόρνταν ξέρει το όνομά μου, αυτό είναι αρκετό» (vid)

Η σκηνή ήταν σουρεαλιστική. Ο Μάικλ Τζόρνταν έτρεξε και αγκάλιασε τον Λούκα Ντόντσιτς. Και ο Σλοβένος εξήγησε πως αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή.

Ο Λούκα Ντόντσιτς σχημάτισε ένα πελώριο χαμόγελο στο πρόσωπό του, όταν ρωτήθηκε για τη συνάντηση με τον Μάικλ Τζόρνταν. Για λίγα δευτερόλεπτα έζησε ξανά τη σκηνή. Δεν είναι και λίγο να έρχεται ο ίδιος ο Air όχι μόνο να σου μιλήσει, αλλά και να σε αγκαλιάσει.

Ο Σλοβένος δεν είπε πολλά. Εξήγησε πως δεν είχε λόγια να το περιγράψει. Αλλά η ατάκα του αποτυπώνει τα συναισθήματά του.

«Απίστευτο, δεν ξέρω τι να πω. Ο MJ ξέρει το όνομά μου, αυτό είναι αρκετό. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω», είπε ο Λούκα Magic.

Luka Doncic on his interaction with Michael Jordan: “MJ knows my name. That’s a lot.”



