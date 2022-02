Νεότερα για τον Άντονι Ντέιβις θα έχουμε σε έναν μήνα, όταν επανεξεταστεί η κατάσταση του

Άτυχος στάθηκε στο ματς των Λέικερς με τους Τζαζ ο Άντονι Ντέιβις, αφού έπεσε άτσαλα, πάτησε το πόδι του Γκομπέρ και γύρισε τον δεξί του αστράγαλο, σφαδάζοντας.

Nτέιβις: Πάνω από 50 τραυματισμούς στην καριέρα του, η... κατάρα δεν σταματά (vids)

Αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι, με τους λιμνάνθρωπους να είναι σε αναμμένα κάρβουνα, περιμένοντας να δουν πότε θα τον έχουν και πάλι διαθέσιμο. Η ομάδα του Λος Άντζελες ενημέρωσε πως η κατάσταση του Unibrow θα επανεξεταστεί σε έναν μήνα.

Άρα σίγουρα ο ψηλός των Λέικερς δεν πρόκειται να γυρίσει στη δράση πριν τα τέλη Μάρτη. Μεγάλο πλήγμα για την ομάδα του Φρανκ Βόγκελ.

Anthony Davis suffers a nasty ankle injury and collapses right away during Lakers-Jazz.



AD had to be helped off the court and couldn't put any pressure on his ankle.pic.twitter.com/QRHyMlvgrA