O NτεΜάρ ΝτεΡόζαν συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο με τους Μπουλς.

Την κορυφαία σεζόν της καριέρας του κάνει ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν με τους Μπουλς, απαντώντας σε όλους όσους τον χαρακτήριζαν υπερτιμημένο για το συμβόλαιο που πήρε από το Σικάγο στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο... άρχοντας του midrange οδήγησε τους ταύρους σε νίκη επί των Κινγκς και έγραψε ιστορία. Έγινε ο πρώτος παίκτης ever που μετρά 35 πόντους και 50+% εντός πεδιάς σε 7 σερί ματς, σπάζοντας το στοιχειωμένο ρεκόρ του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Ο σταρ του Σικάγο έβαλε 45 στους Σίξερς, 38 στους Σανς, 36 στη Σάρλοτ, 35 στη Μινεσότα, 38 στους Θάντερ, 40 στους Σπερς και 38 στο Σακραμέντο. Αδιανόητα πράγματα για τον άνθρωπο που φέτος θα κυνηγήσει το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του σε ένα περιβάλλον που του ταιριάζει απόλυτα και δείχνει όλο τα ταλέντο και την ποιότητα του.

Απολαμβάνεις να βλέπεις το τρόπο που παίζει φέτος ο ΝτεΡόζαν, δείχνοντας ασταμάτητος όποιον αντίπαλο και ομάδα έχει στην αντιπέρα όχθη. Δεν υπάρχει το... αντίδοτο για να τον περιορίσεις.

.@DeMar_DeRozan is the FIRST PLAYER IN NBA HISTORY to score 35+ PTS on 50% FG in 7 straight games, breaking Wilt Chamberlain's record! pic.twitter.com/E42W4nWU3o