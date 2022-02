O Tρίσταν Τόμπσον ετοιμάζεται να γίνει παίκτης των Μπουλς.

Από τους Κινγκς στους Πέισερς βρέθηκε με ανταλλαγή ο Τρίσταν Τόμπσον (μαζί με Ταϊρίς Χαλιμπέρτον και Μπάντι Χιλντ), ωστόσο δεν θα μακροημερεύσει στην Ιντιάνα. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι Πέισερς αποδέσμευσαν τον έμπειρο σέντερ, ο οποίος θα υπογράψει στους Μπουλς μέσα στις επόμενες ώρες.

Έτσι το Σικάγο βρίσκει έναν αναπληρωματικό για τον Νίκολα Βούτσεβιτς και τη θέση του σέντερ, αφού ο Τρίσταν μπορεί να δώσει πράγματα με την άμυνα του, τον όγκο του και τη δύναμη του μέσα στη ρακέτα. Εκτός του Μαυροβούνιου για τη θέση «5» έχει και τον Τόνι Μπράντλεϊ.

Tristan Thompson is being waived by the Pacers, per @ShamsCharania



He is expected to sign with the Bulls once he clears waivers pic.twitter.com/k8XKYJGWyz