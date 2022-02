Ο Πολ Τζορτζ μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ.

Mπορεί στις αρχές Γενάρη να υπήρχαν φόβοι πως ο Πολ Τζορτζ θα χάσει όλη τη σεζόν από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στον αγκώνα, ωστόσο το πράγμα αλλάζει.

Ο PG13 μπορεί να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Κλίπερς τον Μάρτη, αφού τα αποτελέσματα της μαγνητικής ήταν καθαρά.

Η ομάδα του Λος Άντζελες κρατά γερά χωρίς Λέοναρντ και Τζόρτζ, όντας 8η στη Δύση με ρεκόρ 29-30 και η επιστροφή του PG13 θα τους ανεβάσει. Ο σταρ των Κλίπερς έχει να αγωνιστεί από τις 23 Δεκέμβρη και το ματς με τους Κινγκς.

Φέτος έχει 24.7 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ κατά μέσο όρο, παλεύοντας για αρκετό διάστημα πριν τραυματιστεί να κουβαλήσει μόνος του τους Κλίπερς.

