Αμφίβολη για άλλη μία φορά κρίνεται η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ματς του Μιλγουόκι με τους Ιντιάνα Πέισερς (16/02, 03:00)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να αισθάνεται πόνους στον αριστερό αστράγαλο και ακόμη μία συμμετοχή του βρίσκεται... στον αέρα. Μετά την αναμέτρηση με τους Μπλέιζερς όπου ο Greek Freak ήταν καθηλωμένος εκτός παρκέ βλέποντας την ομάδα του να χάνει με 107-122, η παρουσία του στο ματς με τους Πέισερς κρίνεται ξανά αμφίβολη και αναμένεται να κριθεί τελευταία στιγμή.

Θυμίζουμε πως επόμενη αποστολή για τους Μπακς είναι τα ξημερώματα της Παρασκευής, κόντρα στους Φιλαντέλφια 76ερς, επίσης στο Μιλγουόκι (18/02, 03:30).

Την ίδια στιγμή, εκτός αγωνιστικής δράσης για τους πρωταθλητές είναι οι Πατ Κόνατον (κάταγμα στο δάκτυλο του δεξιού χεριού), Τζορτζ Χιλ (ενοχλήσεις στον αυχένα), Μπρουκ Λόπεζ (αναρρώνει από επέμβαση στη μέση), ενώ προστέθηκε και ο Ουέσλι Μάθιους (ενοχλήσεις στο δεξί δάχτυλο).

Injury Report Update:



Probable:



Giannis - Left Ankle; Soreness



Out:



Pat - Right Finger; Fracture

George - Neck; Soreness

Brook - Back; Surgery

Wesley - Right Toe; Soreness