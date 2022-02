Η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (15/2, 03:00) κρίνεται αμφίβολη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πονάει στον αριστερό αστράγαλό του και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν back to back αγώνα, κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς (ξανά εντός, 16/2, 03:00), ενώ τους περιμένει άλλη μία αναμέτρηση τα ξημερώματα της Παρασκευής, κόντρα στους Φιλαντέλφια 76ερς, επίσης στο Μιλγουόκι (03:30).

Την ίδια στιγμή, εκτός αγωνιστικής δράσης για τους πρωταθλητές είναι οι Πατ Κόνατον (κάταγμα στο δάκτυλο του δεξιού χεριού), Τζορτζ Χιλ (ενοχλήσεις στον αυχένα) και Μπρουκ Λόπεζ (αναρρώνει από επέμβαση στη μέση).

