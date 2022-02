Υπόκλιση «Μάτζικ» Τζόνσον σε Λεμπρόν που προσπέρασε τον Τζαμπάρ

Ο «Μάτζικ» Τζόνσον έσπευσε να συγχαρεί τον Λεμπρόν Τζέιμς για το... προσπέρασμα στον επί σειρά ετών συμπαίκτη του στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ κατάφερε να γίνει ο αρχισκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος όσον αφορά τους περισσότερους πόντους στο σύνολο των playoffs και της κανονικής περιόδου.

Συγκεκριμένα έφτασε τους 44.152 πόντους στην καριέρα του, αφήνοντας πίσω του τον θρύλο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του στους 44.149 πόντους.

Ο «Μάτζικ» Τζόνσον, επί σειρά ετών συμπαίκτης με τον «άρχοντα του hook», έσπευσε να δώσει τα συγχαρητήριά του στον Λεμπρόν, γράφοντας στο twitter: «Συγχαρητήρια στον Λεμπρόν που ξεπέρασε τον συμπαίκτη μου στο showtime, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ όσον αφορά τους περισσότερους πόντους στην ιστορία του ΝΒΑ σε regular season και postseason».

Congratulations to LeBron James for passing my showtime teammate Kareem Abdul-Jabbar to become the new All-Time Leading Scorer for most combined regular season and postseason points in NBA history! @KingJames