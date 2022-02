O Tζα Μοράντ γύρισε τον αστράγαλο του, αλλά δεν φαίνεται κάτι σοβαρό.

Σε... αναμμένα κάρβουνα ήταν για λίγα λεπτά οι Γκρίζλις στο ματς με τους Χόρνετς. Ο Τζα Μοράντ γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο 4 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και αναγκάστηκε να φύγει για τα αποδυτήρια.

Πάντως ο τραυματισμός φαίνεται πως ήταν επιπόλαιος, αφού ο ηγέτης του Μέμφις επέστρεψε κανονικά στο παρκέ στο τέταρτο δωδεκάλεπτο και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει σε μια εύκολη νίκη, συνεχίζοντας να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις την φετινή σεζόν.

Ja Morant left the game with an apparent leg injury



