O Γκρεγκ Πόποβιτς έπιασε τον Λένι Ουίλκενς στη 2η θέση των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στο ΝΒΑ.

Είναι σπουδαίος, ξεχωριστός, ένας δάσκαλος της προπονητικής που έχει γιγαντώσει τους Σπερς. Ο Γκρεγκ Πόποβιτς δεν σταματά να φτιάχνει τον μύθο του και να γράφει χρυσές σελίδες στο βιβλίο της ιστορίας του.

Μετά τη νίκη των Σπερς επί των Πέλικανς, ο Pop έπιασε τον Λένι Ουίλκενς στη δεύτερη θέση των προπονητών με τα περισσότερα θετικά αποτελέσματα στο ΝΒΑ.

Ο head coach του Σαν Αντόνιο έφτασε τις 1.332 νίκες και είναι μόνο 3 ροζ φύλλα αγώνα μακριά από την κορυφή. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο φοβερός Ντον Νέλσον που μετρά 1.335 νίκες, αλλά ποτέ του δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει κάποιο τίτλο στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

