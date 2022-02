Ο Τζοέλ Εμπίντ μας πρόσφερε ένα από τα καρφώματα της σεζόν.

Τρελαίνει κόσμο ο Τζοέλ Εμπίντ τη φετινή σεζόν και το έδειξε και κόντρα στους Καβς. Ο Καμερουνέζος σηκώθηκε και έκανε πόστερ τον Τζάρετ Άλεν σε μια από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις για φέτος στο ΝΒΑ.

Απίθανος Τζότζο, δείτε την καρφωματάρα του

EMBIID THROWS DOWN THE HAMMER ON JARRETT ALLEN 🔨 😱 pic.twitter.com/6idJiQvsUt