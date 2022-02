Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν κινήθηκαν την τελευταία ημέρα των ανταλλαγών. Με τον Ρομπ Πελίνκα να εξηγεί πως πήρε την απόφαση με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις να διαφωνούν! Μόνο που η είδηση διαψεύστηκε!

Η τελική απόφαση ανήκει στον general manager. Και αυτός των Λος Άντζελες Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα αποφάσισε να μην κάνει καμία κίνηση στην τελευταία ημέρα των ανταλλαγών.

Μολονότι οι πρωταθλητές του 2020 βρίσκονται στις θέσεις του play-in και με αρνητικό ρεκόρ (26-30), δεν έγινε καμία κίνηση βελτίωσης του ρόστερ.

Ο ίδιος ο Πελίνκα επιβεβαίωσε ότι οι Λέικερς επιδίωξαν να κάνουν ανταλλαγές, αλλά δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος σε άλλες ομάδες, με τον general manager να προσθέτει: «Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κοιτούσαμε διαφορετικά πράγματα και όπως έκανα και σε προηγούμενες καταστάσεις, συζήτησα με τον ΛεΜπρόν και τον Άντονι και μπορώ να πω ότι υπήρχε ομοφωνία σε αυτό».

Μόνο που η είδηση που μετέδωσε το ESPN μπερδεύει την κατάσταση και επικαλείται ανώνυμη μα σημαντική πηγή, η οποία αναφέρει ότι ουδέποτε υπήρξε συζήτηση του Πελίνκα με τους Τζέιμς και Άντονι, αλλά ούτε και το «πράσινο φως» για την εμπλοκή της ομάδας σε ανταλλαγές.

Dave McMenamin on what went on behind the scenes for the Lakers on Trade Deadline Day.



📽️ "NBA Today"#NBATwitter #LakeShow pic.twitter.com/kOO0KwFCOD