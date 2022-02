Μάτζικ Τζόνσον: «Αν ο Ίρβινγκ εμβολιαστεί, οι Νετς θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα»

Οι Νετς μετρούν 10 συνεχόμενες ήττες στην κανονική περίοδο όμως ο Μάτζικ Τζόνσον πιστεύει πως αν ο Καϊρί Ίρβινγκ κάνει το εμβόλαιο και παίξει σε όλα τα ματς των playoffs, το Μπρούκλιν θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Οι Νετς βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, αγνοώντας τη νίκη από τις 22 Ιανουαρίου κι εκείνο το 102-117 επί των Σπερς στο Σαν Αντόνιο. Έκτοτε μετρούν 10 σερί ήττες αναμένοντας τους Σεθ Κάρι, Αντρέ Ντράμοντ και Μπεν Σίμονς που έρχονται στο Μπρούκλιν αντί του Τζέιμς Χάρντεν.

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά το αρνητικό σερί των Νετς ήταν η ήττα με 113-112 τα ξημερώματα της Παρασκευής 11/2 στην Ουάσινγκτον, εκεί όπου ο Κάιλ Κούζμα σημείωσε το πρώτο triple-double της καριέρας του, τελειώνοντας το ματς με 15 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ!

Σε κάθε περίπτωση, ο Μάτζικ Τζόνσον θεωρεί πως οι Νετς θα γίνουν contenders αν εμβολιαστεί ο Καϊρί Ίρβινγκ, ο οποίος αγωνίζεται μόνο στα εκτός έδρας παιχνίδια καθώς η νομοθεσία στη Νέα Υόρκη δεν του επιτρέπει να παίξει ως ανεμβολίαστος. «Αν ο Καϊρί εμβολιαστεί και είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί σε όλα τα ματς των playoffs, οι Νετς θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα» ανέφερε ο θρύλος των Λέικερς.

