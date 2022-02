Ανταλλαγή στο παρά πέντε για Μπόστον Σέλτικς και Χιούστον Ρόκετς, με τους Ντένις Σρούντερ και Ντάνιελ Τάις να αλλάζουν φανέλες. Στη συμφωνία μπήκαν τόσο ο Ενές Καντέρ όσο και ο Μπρούνο Φερνάντο.

Γερμανική ανταλλαγή για τους Μπόστον Σέλτικς και τους Χιούστον Ρόκετς. Ο Ντένις Σρούντερ αφήνει τη Βοστόνη για το Τέξας και ο Ντάνιελ Τάις θα κάνει την αντίθετη διαδρομή, φορώντας για άλλη μία φορά τη φανέλα των Σέλτικς.

Στους Ρόκετς δόθηκαν και οι Ενές Καντέρ και Μπρούντο Φερνάντο, με τον Τούρκο σέντερ να μένει ελεύθερο από τους Ρόκετς και να αναζητεί την επόμενη ομάδα του.

Οι Σέλτικς αναζητούσαν μία ομάδα για να δώσουν τον Σρούντερ, αφού παρά τη θετική παρουσία του φέτος, το συμβόλαιό του ήταν δύσκολο να ανανεωθεί και την επόμενη σεζόν.

Boston is sending guard Dennis Schroder to the Rockets in the deal, source tells ESPN. https://t.co/4RFdjoULq3