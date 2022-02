Οι Ράπτορς έχουν απλώσει τα... δίχτυα τους στον Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Απέχουμε λίγες ώρες από την trade deadline (22:00) και οι ομάδες παλεύουν για κινήσεις τις τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με τον Jake Fischer, οι Μάβερικς συζητούν με τους Ράπτορς για την ανταλλαγή του Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Το Ντάλας είναι ένας πιθανός προορισμός και για τον Γκόραν Ντράγκιτς που έχει παίξει ελάχιστα φέτος και επιθυμεί να αποχωρήσει από την ομάδα του Καναδά.

Ο Unicorn, ο Λετονός ψηλός έχει αγωνιστεί σε 34 παιχνίδια και μετρά 19.2 πόντους, 7.7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1.7 μπλοκ κατά μέσο όρο. Φυσικά συνεχίζει να είναι δεύτερο βιολί της ομάδας πίσω από τον σταρ Λούκα Ντόντσιτς.

