Εμπίντ για Σίμονς: «Δεν πληρώνομαι για να κάνω babysitting»

Ο Τζοέλ Εμπίντ τοποθετήθηκε στο θέμα που έχει δημιουργήσει εδώ και μήνες ο Μπεν Σίμονς.

Ο Μπεν Σίμονς δεν έχει παίξει λεπτό φέτος με τους Σίξερς, αφού επιθυμεί να γίνει ανταλλαγή από το ξεκίνημα της σεζόν. Από την πλευρά της η ομάδα της Φιλαδέλφεια έχει αρνηθεί όλα τα πακέτα ανταλλαγής που έχουν φτάσει στα χέρια της για τον Αυστραλό γκαρντ.

Ο ηγέτης Τζοέλ Εμπίντ ρωτήθηκε για το πως θα αντιμετώπιζε την κατάσταση με τον Σίμονς, αν δεν γίνει ανταλλαγή και απάντησε με φοβερή ατάκα.

«Δεν πληρώνομαι για να κάνω babysitting. Πληρώνομαι για να φέρνω αποτελέσματα και νίκες. Έχουμε παίκτες που θέλουν να βρίσκονται εδώ», ήταν τα λόγια του Jojo που αποτελεί εκ των φαβορί για το βραβείο του MVP μαζί με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκολα Γιόκιτς.

Joel Embiid said “I don’t get paid to babysit” when asked how he’d handle the Ben Simmons situation if Simmons isn’t traded 👀



“I get paid to bring results & win. We have guys that want to be here.”



pic.twitter.com/TS82soimVC