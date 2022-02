Οι Μιλγουόκι Μπακς συζητούν με τους Μπόστον Σέλτικς για τον Ντένις Σρούντερ, με την ομάδα της Βοστόνης να δείχνει ενδιαφέρον για την περίπτωση του Ντόντι ΝτιΒιτζέντζο!

Ο Ντένις Σρούντερ δύσκολα θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς και μετά το πέρας της περιόδου των ανταλλαγών. Με τους πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς να συζητούν το ενδεχόμενο της απόκτησής του, σύμφωνα με το ESPN.

Μέχρι πριν από μερικές ώρες οι Σέλτικς θα έλεγαν το «ναι» με μία επιλογή στον 1ο γύρο του Draft. Αν τελικά οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες ολοκληρωθούν, μπορεί να συμβιβαστούν με τον Ντόντι ΝτιΒιτσέντζο (71.π., 3.6 ριμπ., 1.6 ασίστ σε 16 ματς φέτος).

Ο γκαρντ των Μπακς έχει μπλεχτεί σε αρκετά σενάρια ανταλλαγών, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι του 2020 ουσιαστικά είχε γίνει ανταλλαγή, στο πλαίσιο της απόκτηση τους Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, με την ανταλλαγή να μην προχωράει τελικά.

Οι Σέλτικς δεν έχουν πρόβλημα με την παρουσία του Σρούντερ (14.4π., 3.3ριμπ., 4.3 ασίστ φέτος), ωστόσο είναι δεδομένο ότι στο τέλος της σεζόν δεν θα μπορέσουν να τον κρατήσουν, αφού λόγω των κανονισμών δεν μπορούν να του δώσουν παραπάνω από 7 εκατομμύρια στο συμβόλαιό του.

Και προτιμούν να τον ανταλλάξουν για να πάρουν το ελάχιστο κέρδος. Για τους Μπακς θα αποτελέσει μία παραπάνω λύση στην περιφέρεια, με τον Γερμανό γκαρντ να έχει έφεση στο σκοράρισμα.

Πάντως, οι Μπακς εδώ και καιρό αναζητούν και έναν σέντερ, με δεδομένη την απουσία του Μπρουκ Λόπεζ.

The Milwaukee Bucks have had discussions about Dennis Schroder, and the Celtics have some interest in Donte DiVincenzo, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/sIQr265U9X